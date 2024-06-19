Концерт «Рахманинов под небом» от Amadeus Concerts

В уникальной атмосфере амфитеатра прозвучат фортепианные шедевры Сергея Рахманинова. С его музыкой так или иначе знакомы все, ведь она проникла даже в творчество таких популярных исполнителей, как Селин Дион, Сара Брайтман, Фрэнк Синатра и Фредди Меркьюри.
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