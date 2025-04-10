В Москве представили обновлённый рейтинг сервисов ИИ в лучевой диагностике

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины (ЦДиТ) Юрий Васильев рассказал, что в городе представили обновлённый рейтинг сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике.