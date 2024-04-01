Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Израиль обречён!Целились точно: У...
  • АндрейБорков
    Давайте прижмем хвосты корейцам, которые в России находятся и которые имеют контакты и дела с Южной Кореей. Таких в П...Южная Корея ввела...
  • Регина Толстоброва
    От Украины только вонь одна."Крокус" запустит...

Во Владимирской области открывают интернат для одаренных детей типа СУНЦ

Во Владимирской области открывают интернат для одаренных детей типа СУНЦ

Прием первоклассников в лицей-интернат №1 с 2024 года прекращен.Во Владимирской области создается уникальное учебное заведение - как сообщили в пресс-службе правительства региона, "для одаренных детей с высокими образовательными запросами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх