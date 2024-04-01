Во Владимирской области открывают интернат для одаренных детей типа СУНЦ

Прием первоклассников в лицей-интернат №1 с 2024 года прекращен.Во Владимирской области создается уникальное учебное заведение - как сообщили в пресс-службе правительства региона, "для одаренных детей с высокими образовательными запросами".
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