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Кухарук призвал Югру к адресной соцподдержке: «Заливать деньгами больше не будем»

Кухарук призвал Югру к адресной соцподдержке: «Заливать деньгами больше не будем»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил о необходимости прекратить бесконтрольное расходование бюджетных средств на меры социальной поддержки и направил усилия правительства на борьбу с злоупотреблениями в этой сфере.

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