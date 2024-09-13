БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Славянск на горизонте: Генштаб ВСУ вздрогнул, когда увидел, что «цветок Попасной» начал распускаться в сентябре

Славянск на горизонте: Генштаб ВСУ вздрогнул, когда увидел, что «цветок Попасной» начал распускаться в сентябре

Северская группировка противника пытается понять, где российские войска нанесут удар Вокруг Артемовска (бывшего Бахмута), похоже, распускается очередной «цветок Попасной» — наши начинают наступать в разные стороны, ставя врага в тяжелое положение.

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