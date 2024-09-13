Славянск на горизонте: Генштаб ВСУ вздрогнул, когда увидел, что «цветок Попасной» начал распускаться в сентябре

Северская группировка противника пытается понять, где российские войска нанесут удар Вокруг Артемовска (бывшего Бахмута), похоже, распускается очередной «цветок Попасной» — наши начинают наступать в разные стороны, ставя врага в тяжелое положение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии