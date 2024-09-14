Россия вернула более ста военных, пленённых в Курской области

Взамен российская сторона передала Украине 103 военнопленных ВСУ.фото: t.me/Aksenov82--> Россия и Украина провели обмен военнопленными, на родину вернулись 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области.
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