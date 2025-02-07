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Царьград

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"Путин наверняка смеется": Финляндия сознательно себя уничтожает. Экономика на грани краха

"Путин наверняка смеется": Финляндия сознательно себя уничтожает. Экономика на грани краха

Из-за разрыва экономических связей с Россией Финляндия столкнулась с серьёзными трудностями. Экономика на грани краха.

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