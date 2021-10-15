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Депутат Хинштейн призвал выдворить из страны мигрантов, поиздевавшихся над стариком

Депутат Хинштейн призвал выдворить из страны мигрантов, поиздевавшихся над стариком

Самара, 15 октября. В соцсетях распространилось видео инцидента, случившегося на одной из самарских улиц.

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Briz Bazelik
Во-всём виновата разобщённость и этим воспользовались "инородци"! Был случай (в 90-х годах!), на базаре обидели "афганца". Через какое-то время, съехались его сослуживцы и на том базаре устроили ИМ такой "сабантуй", - что недели две, ИХ ВООБЩЕ не видно и не слышно было! Разбежались "по щелям" и "затухли". Кстати сказать - милиция не вмешивалась, т.к. "афганци" их предупредили (да и-она была не против, - ИХ распущенность "достала" и-милицию). Многие, после такого "воспитания", вообще всё бросили и уехали, - долго, после ЭТОГО, была тишь и благодать! Теперь снова начинают "борзеть" почувствовав слабину, а это НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Приезжают сюда, - как на "полигон безпредела" и безнаказанности, пользуясь "дерьмократией" с "толерантностью", и главное нашими слабыми (как всегда "не доведёнными до ума!") ЗАКОНАМИ!!!

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