Захарова прокомментировала прекращение Минюстом США дела против Трампа

Американское демократичное правосудие раз в четыре года демонстрирует абсолютную непредвзятость. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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