Расселение дома с падающими потолками и крошащимся полом затянулось на 12 лет

В Челябинске расселение аварийного дома затянулось на 12 лет. Промедление чиновников может стоить собственникам жизни: в здании обваливаются потолки и полы, передает пресс-служба местного отделения движения «Народный фронт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии