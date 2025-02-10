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Расселение дома с падающими потолками и крошащимся полом затянулось на 12 лет

Расселение дома с падающими потолками и крошащимся полом затянулось на 12 лет

В Челябинске расселение аварийного дома затянулось на 12 лет. Промедление чиновников может стоить собственникам жизни: в здании обваливаются потолки и полы, передает пресс-служба местного отделения движения «Народный фронт».

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