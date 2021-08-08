Как выбрать палатку для похода или кемпинга. Какие бывают виды палаток?

Хорошая палатка - залог комфортного путешествия. Здесь мы не будем рассматривать дорогостоящее профессиональное оборудование, ведь даже для опытных путешественников оптимальным вариантом будет палатка в ценовом диапазоне от 3-х до 15-и тысяч рублей.