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Как выбрать палатку для похода или кемпинга. Какие бывают виды палаток?

Как выбрать палатку для похода или кемпинга. Какие бывают виды палаток?

Хорошая палатка - залог комфортного путешествия. Здесь мы не будем рассматривать дорогостоящее профессиональное оборудование, ведь даже для опытных путешественников оптимальным вариантом будет палатка в ценовом диапазоне от 3-х до 15-и тысяч рублей.

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