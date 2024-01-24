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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Марочко: Под Артемовском ВСУ расстреливают из пушек своих сдающихся в плен побратимов

Эксперт Марочко: Под Артемовском ВСУ расстреливают из пушек своих сдающихся в плен побратимов

Военный эксперт и аналитик, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что украинские военные наносят артиллерийские удары не только по сдающимся в плен, но и тем, кто отступает с позиций.

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