Эксперт Марочко: Под Артемовском ВСУ расстреливают из пушек своих сдающихся в плен побратимов

Военный эксперт и аналитик, а также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что украинские военные наносят артиллерийские удары не только по сдающимся в плен, но и тем, кто отступает с позиций.