Как уберечь светлый диван от загрязнений - лучший способ сшить на него красивую лоскутную накидку. Пэчворк. Идеи для вдохновения!

Светлая мебель всегда придает ощущение легкости и воздушности в интерьере! Но как уберечь ее от пятен и загрязнений? Самый лучший способ - поменять светлую мебель на темную))))) Это, конечно же шутка, но проблему с пятнами надо все же решать! А решить ее можно довольно просто - надо достать свою любимую швейную машину и приступить к работе))) Разбираем запасы ткани, составляем рисунок и садимся за шитье накидки на свой любимый диван.
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