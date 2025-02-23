Как уберечь светлый диван от загрязнений - лучший способ сшить на него красивую лоскутную накидку. Пэчворк. Идеи для вдохновения!

Светлая мебель всегда придает ощущение легкости и воздушности в интерьере! Но как уберечь ее от пятен и загрязнений? Самый лучший способ - поменять светлую мебель на темную))))) Это, конечно же шутка, но проблему с пятнами надо все же решать! А решить ее можно довольно просто - надо достать свою любимую швейную машину и приступить к работе))) Разбираем запасы ткани, составляем рисунок и садимся за шитье накидки на свой любимый диван.