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Во Львове начали эксгумацию захоронений советских солдат на «Холме Славы»

Во Львове начали эксгумацию захоронений советских солдат на «Холме Славы»

ЛЬВОВ, 2 мая, ФедералПресс. Во Львове на мемориальном комплексе «Холм Славы» началась эксгумация захоронений советских солдат, которые погибли во время освобождения города от нацистов во время Второй мировой войны.

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