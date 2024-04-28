Вдесятером на "вагнеровца" с женой. А потом кричали про "папу прокурора": Нападение украинцев в Ростове-на-Дону обросло новыми подробностями

Вопрос..????..А чем занимается полиция???..Денежки пилит?..Бухает?..Когда порядо будет наведен?..Чем занимается Бастрыгин?..ждет когда бардак всей страной обсуждатся будет..или займется делом и зачистит коррумпированные кадры..А может ждет когда народ взорвется и сам начнет вершить правосодие..плевав на продажных???

Надежда Белугина

Когда ставят вопрос приобщая себя, "наведём", хочется ответить: "Не надо тянуть, наводите порядок прямо сейчас. Кто чем может. Каждый на своём месте. Вместе мы сила".