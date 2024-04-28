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Царьград

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Вдесятером на "вагнеровца" с женой. А потом кричали про "папу прокурора": Нападение украинцев в Ростове-на-Дону обросло новыми подробностями

Вдесятером на "вагнеровца" с женой. А потом кричали про "папу прокурора": Нападение украинцев в Ростове-на-Дону обросло новыми подробностями

На "вагнеровца" и его жену набросились десять человек. Когда часть задержали, они кричали, что позовут "папу прокурора".

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Вопрос..????..А чем занимается полиция???..Денежки пилит?..Бухает?..Когда порядо будет наведен?..Чем занимается Бастрыгин?..ждет когда бардак всей страной обсуждатся будет..или займется делом и зачистит коррумпированные кадры..А может ждет когда народ взорвется и сам начнет вершить правосодие..плевав на продажных???
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16 час.
Надежда Белугина
Когда ставят вопрос приобщая себя, &quot;наведём&quot;, хочется ответить: &quot;Не надо тянуть, наводите порядок прямо сейчас. Кто чем может. Каждый на своём месте. Вместе мы сила&quot;.
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15 час.

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