Вдесятером на "вагнеровца" с женой. А потом кричали про "папу прокурора": Нападение украинцев в Ростове-на-Дону обросло новыми подробностями
На "вагнеровца" и его жену набросились десять человек. Когда часть задержали, они кричали, что позовут "папу прокурора".
Комментарии
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Вопрос..????..А чем занимается полиция???..Денежки пилит?..Бухает?..Когда порядо будет наведен?..Чем занимается Бастрыгин?..ждет когда бардак всей страной обсуждатся будет..или займется делом и зачистит коррумпированные кадры..А может ждет когда народ взорвется и сам начнет вершить правосодие..плевав на продажных???
Когда ставят вопрос приобщая себя, "наведём", хочется ответить: "Не надо тянуть, наводите порядок прямо сейчас. Кто чем может. Каждый на своём месте. Вместе мы сила".
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