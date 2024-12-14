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Иноземец отправил в больницу учителя физики за простую просьбу. Он и дальше свободно гуляет по городу

Иноземец отправил в больницу учителя физики за простую просьбу. Он и дальше свободно гуляет по городу

Avia.pro - СМИ Инцидент, произошедший на Львовской, 29, в Ленинском районе Красноярска, стал вопиющим примером того, как уличное хамство перерастает в опасное для жизни событие.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Ефименко, говорите , что всё против народа? И  так безграмотно кропаете свои соображения, что мне Вас и таких как Вы читать не хочется. Светлана, ну почему многие рассматривают сети интернетные как помойку. Куда всё своё скудомыслие выкакать можно?
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2 час.
Анатолий Страшко
Двойнишников, Вы пишите к кому обращаетесь. Я вот Вас понял, что Вы обращались к написавшему эту провокационную статью. И с Вами согласен, если это так. И не понимаю тех тогда, кто Вас так  представляет нам. И хохол, и негодяй, и ........ой, ой,ой.....Вот сейчас ожидаю на меня обрушатся. В чём только не обвинят!  А ведь я замечаю здесь, в сетях, просто часто бездельники личные счёты сводят, как базарные бабы. Снижая качество общения нормальных людей. Господи, сколько здесь дебильных!
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Татьяна, и Вы верите, что это он избивал бедную учительницу? От этой статьи за версту фейком несёт. Неужели не понимаете?
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2 час.

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