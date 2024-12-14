Иноземец отправил в больницу учителя физики за простую просьбу. Он и дальше свободно гуляет по городу

Ефименко, говорите , что всё против народа? И так безграмотно кропаете свои соображения, что мне Вас и таких как Вы читать не хочется. Светлана, ну почему многие рассматривают сети интернетные как помойку. Куда всё своё скудомыслие выкакать можно?

Анатолий Страшко

Двойнишников, Вы пишите к кому обращаетесь. Я вот Вас понял, что Вы обращались к написавшему эту провокационную статью. И с Вами согласен, если это так. И не понимаю тех тогда, кто Вас так представляет нам. И хохол, и негодяй, и ........ой, ой,ой.....Вот сейчас ожидаю на меня обрушатся. В чём только не обвинят! А ведь я замечаю здесь, в сетях, просто часто бездельники личные счёты сводят, как базарные бабы. Снижая качество общения нормальных людей. Господи, сколько здесь дебильных!