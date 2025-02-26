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Путин: Силы спецопераций всегда были настоящей ударной силой России

Путин: Силы спецопераций всегда были настоящей ударной силой России

Президент Владимир Путин 27 февраля поздравил Силы спецопераций Вооруженных Сил России с профессиональным праздником.

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