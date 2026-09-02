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Татар-информ

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Сервис для напоминаний стал доступен учителям в «Максе»

Сервис для напоминаний стал доступен учителям в «Максе»

Фото: © «Татар-информ» Для педагогов в образовательном пространстве «Сферум» на национальной платформе «Макс» запустили сервис «Напоминатель».

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