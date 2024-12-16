Беглов: в 2024 году впервые будут вручены премии Петербурга за лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования

По итогам конкурсного отбора определены 5 победителей Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Санкт-Петербурга «О присуждении премий правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге в 2024 году».
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