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Петербургский дневник

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Беглов: в 2024 году впервые будут вручены премии Петербурга за лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования

Беглов: в 2024 году впервые будут вручены премии Петербурга за лучшие инновационные проекты в сфере науки и высшего образования

По итогам конкурсного отбора определены 5 победителей Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Санкт-Петербурга «О присуждении премий правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге в 2024 году».

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