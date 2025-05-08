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Петербургский дневник

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Рогов: Украина провалила экзамен на готовность к миру

Рогов: Украина провалила экзамен на готовность к миру

Также режим Зеленского утратил контроль над частью подразделений ВСУ Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру.

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