«Спортивный мир не против России, к нам тянутся»: интервью Бату Хасикова

Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, глава Республики Калмыкия и многократный чемпион мира и Европы Бату Хасиков заявил о создании альтернативной Международной федерации кикбоксинга.
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