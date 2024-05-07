Встретившаяся 12 лет назад с Путиным девочка раскрыла подробности беседы

Соня Пятница, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным в 2012 году, раскрыла подробности беседы 12-летней давности, а также рассказала о том, что хотела бы сказать российскому лидеру сейчас.
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