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Аргументы и Факты

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Встретившаяся 12 лет назад с Путиным девочка раскрыла подробности беседы

Встретившаяся 12 лет назад с Путиным девочка раскрыла подробности беседы

Соня Пятница, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным в 2012 году, раскрыла подробности беседы 12-летней давности, а также рассказала о том, что хотела бы сказать российскому лидеру сейчас.

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