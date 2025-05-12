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Николай Иванович Жужома - ветеран, в которого пуля попадала 11 раз

Николай Иванович Жужома - ветеран, в которого пуля попадала 11 раз

Невероятная скромность этого человека превосходила любое тщеславие. Солдат, заслуживающий огромной славы и почёта, оставался неизвестным в провинциальной глуши, не выделяясь среди обычных жителей небольшого городка.

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