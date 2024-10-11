WSJ: Иран пригрозил ударом союзникам США на Ближнем Востоке при атаке на него

Иран по своим дипломатическим каналам пригрозил ударом по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если их воздушное пространство будет использовано для атаки на страну со стороны Израиля.
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