«Байден попытался улететь в Россию»

На ролике с таким названием - очередные веселые приключения президента США, который, вместе с Камалой Харрис, приехал в аэропорт для встречи американских граждан, вернувшихся из России в результате обмена заключенными.
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