Россияне стали чаще покупать один спиртной напиток

«Ъ»: натуральные продажи виски выросли в РФ почти на 20 процентов Производство вискового дистиллята в России за 11 месяцев 2024 года выросло в годовом выражении на 61 процент, до 1,21 миллиона декалитров.
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