Прогноз погоды в Крыму на 18 мая ⛅️ В Симферополе +17 и небольшой дождь В Севастополе +16 и малооблачно В Евпатории +16 и малооблачно В Черноморском +18 и ясно В Джанкое +20 и малооблачно В Ялте +17 и малооблачно В Алуште +20 и облачно с прояснениями В Керчи +19 и облачно с прояснениями В Армянске +17 и малооблачно В Красноперекопске +18 и малооблачно В Бахчисарае +17 и небольшой дождь В Феодосии +18 и небольшой дождь В Судаке +18 и малооблачно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.