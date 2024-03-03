Дешёвый бензин — это не благо, а зло. Ликбез

Б Боцман Первый раз с получением прав я сел за руль в 1978г. И при моей зарплате в 140р я мог купить 2тонны бензина так, как стоимость бензина была 7 копеек. Можете проверить...

Сергей Алексеев Автор с головой не дружит... При дешёвом бензине снизится цена на электроэнергии с бензиновых генераторов и далее всё что может производиться с помощью этого электричества. Дешёвая энергетика это рост производства.