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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дешёвый бензин — это не благо, а зло. Ликбез

Дешёвый бензин — это не благо, а зло. Ликбез

Ну в стране с такими запасами нефти, бензин должен стоять рублей 20 за литр, а не 60 как сейчас! — написала мне одна из подписчиц.

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Комментарии
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Б
Боцман
Первый раз с получением прав я сел за руль в 1978г. И при моей зарплате в 140р я мог купить 2тонны бензина так, как стоимость бензина была 7 копеек. Можете проверить...
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1 час.
Сергей Алексеев
Автор с головой не дружит... При дешёвом бензине снизится цена на электроэнергии с бензиновых генераторов и далее всё что может производиться с помощью этого электричества. Дешёвая энергетика это рост производства.
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1 час.
ВлаДимир
Тут есть желающие залить тот дешевый советский бензин или ДТ в свою иномарку? Ловлю ваши тапки.
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3 мин.

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