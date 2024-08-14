В Госдуме предложили аннулировать регистрацию слишком шумным автомобилям

Депутатам поступает большое количество жалоб из разных городов России Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешить правоохранителям быстро и в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумного транспорта, сообщает РИА Новости.
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