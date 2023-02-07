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В Санкт-Петербурге начались клинические исследования первой вакцины от РС-вирусов

В Санкт-Петербурге начались клинические исследования первой вакцины от РС-вирусов

Вакцина RSV/Flu-01E уникальна в своем роде, поскольку других препаратов для профилактики РСВИ просто не существует.

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