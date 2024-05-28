Командир саперного отделения Баранцев вовремя обезвредил дрон-камикадзе ВСУ

Командир саперного отделения младший сержант Степан Баранцев в составе инженерного подразделения выполнял задачи по удалению мин, мин-ловушек, самодельных взрывчатых устройств, неразорвавшихся взрывчатых предметов на территории, оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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