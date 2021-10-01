В Украине получить водительское удостоверение стало проще: что изменилось

Новое постановление упростило получение водительских прав, которые были оформлены во время замены. Теперь после заказа на онлайн-сервисах новое удостоверение можно забрать в отделении Укрпочты или заказать доставку на дом, передает «Твоя МАШИНА».
Новое постановление упростило получение водительских прав, которые были оформлены во время замены. Теперь после заказа на онлайн-сервисах новое удостоверение можно забрать в отделении Укрпочты или заказать доставку на дом, передает «Твоя МАШИНА».
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