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Наместников набрал 35-е очко в сезоне НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в матче с «Баффало»

Нападающий «Виннипега» сделал передачу в матче против «Баффало» (3:5). Он провел на льду 15:58 (полезность «-1») и нанес 2 броска в створ ворот.

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