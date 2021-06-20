ФНС начнет следить за движением денег на счетах граждан с 1 июля Анна КрицкаяБуквально через 2 недели вступит в законную силу закон, который позволяет Федеральной налоговой службе отслеживать движения денежных средств на карточных счетах россиян.
ФНС начнет следить за движением денег на счетах граждан с 1 июля Анна КрицкаяБуквально через 2 недели вступит в законную силу закон, который позволяет Федеральной налоговой службе отслеживать движения денежных средств на карточных счетах россиян.
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