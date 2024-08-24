Суд в Москве продлил арест гендиректору WorldSkills Russia Роберту Уразову

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок ареста генерального директора "Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)" Роберта Уразова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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