Спасатели провели рейд на Каспийском море в Актау

В Мангистауской области продолжается республиканская акция «Мұз». Целью акции является повышение безопасности населения в зимний период, предупреждение несчастных случаев на льду и пропаганда правил безопасного поведения.
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