Что не так с Гвинет Пэлтроу: 4 странности звезды

27 сентября голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу празднует 51-летие. Карьера звезды развивалась стремительно, и уже в 26 лет Гвинет удостоилась “Оскара” за роль в картине “Влюбленный Шекспир”.