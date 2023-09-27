Что не так с Гвинет Пэлтроу: 4 странности звезды

27 сентября голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу празднует 51-летие. Карьера звезды развивалась стремительно, и уже в 26 лет Гвинет удостоилась “Оскара” за роль в картине “Влюбленный Шекспир”.
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