В Митине жильцы дома украсили подъезд в честь прихода весны

Жильцы 5-го подъезда дома 37 на улице Генерала Белобородова приход настоящей весны решили встретить по-особенному: во дворе развесили воздушные шары и праздничные ленты, а в подъезде — плакаты с поздравлениями.
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