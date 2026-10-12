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Царьград

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"Россия - чёрная дыра, русские - народ-раб": Сценарий воплощали в России со смаком

"Россия - чёрная дыра, русские - народ-раб": Сценарий воплощали в России со смаком

Долгие годы любые упоминания о существовании на Западе планов по уничтожению России поднимались на смех, назвались конспирологией.

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