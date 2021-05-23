За сутки количество заболевших COVID-19 в России выросло на 8 951

В России за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 8 951.По данным оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 001 505 случаев заболевания COVID-19.
В России за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 8 951.По данным оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 001 505 случаев заболевания COVID-19.
Свежие комментарии