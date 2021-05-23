Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей головкин
    Песков, ты кто? Ты-секретарь! И всёПесков поддержал ...
  • В К
    Жидяра хохлятская,клоун обосраный, кто с тобой говнюком захочет общаться!Зеленский на русс...
  • Владимир Soldatko
    Зеленский на русс...

За сутки количество заболевших COVID-19 в России выросло на 8 951

За сутки количество заболевших COVID-19 в России выросло на 8 951

В России за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 8 951.По данным оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 001 505 случаев заболевания COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх