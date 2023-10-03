Доллар превысил 100 рублей. В России снизится рождаемость: Главное к утру вторника

Российский рубль продолжил падение. Доллар превысил отметку в 100 рублей. «RuNews» собрал важные события, произошедшие к утру вторника: По данным торгов на Московской бирже, курс доллара вырос до 100,11 рубля.
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