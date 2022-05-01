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СКА расстался с пятью легионерами. Прощайте, Лео, Микко, Йоонас, Мэт, Ларс!

СКА расстался с пятью легионерами. Прощайте, Лео, Микко, Йоонас, Мэт, Ларс!

СКА расстался с пятью легионерами, сообщается на официальном сайте клуба. По обоюдному согласию расторгнуты соглашения с финскими легионерами Лео Комаровым и Микко Лехтоненом.

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