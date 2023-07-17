Простые тесты легко запомнить по первым буквам слова «удар».Как определить у человека инсульт в общественном месте, на работе или в транспорте рассказал врач НИИ скорой помощи имени Н.
Как определить у человека инсульт рассказал врач НИИ Склифософского
Комментарии
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Grandad
Есть разные типы инсультов. У меня был ишемический. Кружилась голова, нарушилось равновесие, не мог прямо пройти - всё время заносило в сторону. Ни одного из указанных четырех признаков не было.
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16 час.
Александр Глущенко
есть ещё гемморагический и просто транзитная ишемическая атака.
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15 час.
Grandad
геморрагический
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15 час.
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