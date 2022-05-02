Кадыров рассказал о масштабном наступлении по всей линии фронта

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что 2 мая чеченские военные совместно с народной милицией ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта – от завода "Заря" в поселке Южный до села Воеводовка.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что 2 мая чеченские военные совместно с народной милицией ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта – от завода "Заря" в поселке Южный до села Воеводовка.
Свежие комментарии