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Кадыров рассказал о масштабном наступлении по всей линии фронта

Кадыров рассказал о масштабном наступлении по всей линии фронта

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что 2 мая чеченские военные совместно с народной милицией ЛНР провели масштабное наступление по всей линии фронта – от завода "Заря" в поселке Южный до села Воеводовка.

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