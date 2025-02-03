Кто и зачем так хочет убивать российских детей Как известно из прошлых времен, в России две беды. Однако, времена и люди меняются, и все может быть намного более скорбно, если люди во имя «галочки» или строки в рапорте перестают вообще думать головой.
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