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Кто и зачем так хочет убивать российских детей

Кто и зачем так хочет убивать российских детей

Кто и зачем так хочет убивать российских детей Как известно из прошлых времен, в России две беды. Однако, времена и люди меняются, и все может быть намного более скорбно, если люди во имя «галочки» или строки в рапорте перестают вообще думать головой.

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