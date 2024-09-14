Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

НК

Наталья Котельникова

Давно понятно, что это мигранты, им платят. Сколько можно писать и трепаться об этом? Делайте хоть что-то, одна болтовня, а госдура делает вид что хоть над чем-то работает. Господа правители, от вас народ требует.