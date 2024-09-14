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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

Атака беспилотников на Подмосковье была не с Украины. Сделано в России, наводчик - мигрант. Генерал подтверждает

Фото: © Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress20,1K прочтений 2 дня назад Откуда дроны противника долетели до Подмосковья? Мощная атака беспилотников ВСУ на регионы России и на Москву могла идти вовсе не с территории Украины.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Давно понятно, что это мигранты, им платят. Сколько можно писать и трепаться об этом? Делайте хоть что-то, одна болтовня, а госдура делает вид что хоть над чем-то работает. Господа правители, от вас народ требует.
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12 час.
ТГ
Татьяна Гусева
👍👍👍
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6 час.
Татьяна Шуйская
Насчёт привязки фото военкоматов и атаки дронов это серьёзно??? Самим не смешно? Набираешь адрес в строке поиска  на Яндекс картах - вот тебе и фото здания, и панорама улицы, и фоткать ничего не надо
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3 час.

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