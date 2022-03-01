«Регле» выиграл хоккейную Лигу чемпионов. В 6-й раз клуб из Швеции стал победителем турнира

«Регле» стал победителем хоккейной Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. В финале шведская команда обыграла финскую «Таппару» со счетом 2:1.

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