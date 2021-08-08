Американский политолог прокомментировал позицию Берлина в отношении Киева по "СП-2"

МОЯ СТРАНАПолитикаАмериканский политолог прокомментировал позицию Берлина в отношении Киева по "СП-2" Действия Берлина прокомментировал профессор политологии американского университета Александр Мотыль.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВладимировичХохлы привыкли жить на халяву, при этом хорошо знают, что "СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ", но и немцы это хорошо знают.НШНина ШалеваНа Северном потоке есть интересы не только немцев, но и всех европейцев. На эту трубу садятся все страны ЕС. А Украина будет стоять в очереди на наш газ, как и полагается всем.НШНина ШалеваВ вопросах Северного потока 2 это единственная справедливость распределение топлива через Германию. Тут вентель имеет право крутануть только наша страна. Украина уже вертела краном вправо влево. Докрутились. Газ то русский!!! Кому хотим, тому и даем.Комментировать
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