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Американский политолог прокомментировал позицию Берлина в отношении Киева по "СП-2"

Американский политолог прокомментировал позицию Берлина в отношении Киева по "СП-2"

Действия Берлина прокомментировал профессор политологии американского университета Александр Мотыль.

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Владимир Владимирович
Хохлы привыкли жить на халяву, при этом хорошо знают, что "СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ", но и немцы это хорошо знают.
Нина Шалева
На Северном потоке есть интересы не только немцев, но и всех европейцев. На эту трубу садятся все страны ЕС. А Украина будет стоять в очереди на наш газ, как и полагается всем.
Нина Шалева
В вопросах Северного потока 2 это единственная справедливость распределение топлива через Германию. Тут вентель имеет право крутануть только наша страна. Украина уже вертела краном вправо влево. Докрутились. Газ то русский!!! Кому хотим, тому и даем.

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