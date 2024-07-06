Nike прекратит производство легендарных кроссовок из «Назад в будущее»

Поддержка продукта прекратится и в специальных мобильных приложениях бренда.Pr Scr youtube.com/@WearTesters--> Компания Nike с августа 2024 года прекратит производство легендарных кроссовок с автоматической шнуровкой Adapt BB, посвящённой второй части трилогии «Назад в будущее».
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