Nike прекратит производство легендарных кроссовок из «Назад в будущее»

Поддержка продукта прекратится и в специальных мобильных приложениях бренда.Pr Scr youtube.com/@WearTesters--> Компания Nike с августа 2024 года прекратит производство легендарных кроссовок с автоматической шнуровкой Adapt BB, посвящённой второй части трилогии «Назад в будущее».