Двухуровневая горка, тюбинг-карусель, каток: рассказываем, какие развлечения будут в парке на Королева.
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Двухуровневая горка, тюбинг-карусель, каток: рассказываем, какие развлечения будут в парке на Королева.